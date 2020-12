“Non sei mica la Ferragni” Sonia Lorenzini | look da riccona al GF Vip | il prezzo di vestito e scarpe

(Di martedì 15 dicembre 2020) Nel giro di pochissimi giorniha già incrinato l’equilibrio che si era creato all’interno della spiata dimora di Cinecittà. Tommaso Zorzi non ha alcuna voglia di avvicinarsi all’ex tronista di Uomini e Donne e, nonostante il debole tentativo di chiarimento durante l’ultima puntata del GF Vip 5, l’antipatia tra i due concorrenti pare si stia consolidando in modo sempre più convincente. Ma la velenosa faida con Tommaso Zorzi sembra nulla in confronto al turbine mediatico che, in queste ore, sta vendendo come protagonista proprio. Il web è sempre più indignato per via degli outfit indossati dalla influencer nelle ultime due puntate del GF Vip. Dopo lo scintillante abito piumato di The Attico (marchio di Gilda Ambrosio), ha copiato ancora Chiara. “Sei ...

Ultime Notizie dalla rete : Non sei

Il capolavoro che trasforma Tim Burton in un aggettivo usciva il 14 dicembre 1990 Consegnandoci un’icona del cinema che si fonde con il suo interprete, un grande Johnny Depp ...Listen to L’Alleanza audiobooks on Audible. Immerse yourself in the series as it was meant to be heard. Free trial available!