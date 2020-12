“Non mi rompere i cog***!”. Caos al GF Vip, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta ai ferri corti (Di martedì 15 dicembre 2020) Nella serata del 14 dicembre è andata in onda una nuova puntata del ‘Grande Fratello Vip’, che non ha causato alcuna eliminazione. Ma c’è una protagonista del reality show che si è infuriata parecchio, Stefania Orlando, a causa della sua nomination. Lei è rimasta molto sorpresa dalla decisione assunta da Tommaso Zorzi e poi è accaduto anche dell’altro, con Maria Teresa Ruta che l’ha accusata di essersi allontanata. Queste frasi non sono proprio andate giù alla conduttrice televisiva. Non si aspettava minimamente un intervento del genere in diretta da parte della madre dell’ex gieffina Guenda Goria. Dunque, ci è rimasta davvero molto male. Stefania ha quindi voluto sfogarsi anche nella mattinata del 15 dicembre con la coinquilina Giulia Salemi. Poco dopo però è arrivata proprio la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 dicembre 2020) Nella serata del 14 dicembre è andata in onda una nuova puntata del ‘Grande Fratello Vip’, che non ha causato alcuna eliminazione. Ma c’è una protagonista del reality show che si è infuriata parecchio,, a causa della sua nomination. Lei è rimasta molto sorpresa dalla decisione assunta da Tommaso Zorzi e poi è accaduto anche dell’altro, conche l’ha accusata di essersi allontanata. Queste frasi non sono proprio andate giù alla conduttrice televisiva. Non si aspettava minimamente un intervento del genere in diretta da parte della madre dell’ex gieffina Guenda Goria. Dunque, ci è rimasta davvero molto male.ha quindi voluto sfogarsi anche nella mattinata del 15 dicembre con la coinquilina Giulia Salemi. Poco dopo però è arrivata proprio la ...

