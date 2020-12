Non è vero che i grandi elettori del Nevada hanno votato per Donald Trump (Di martedì 15 dicembre 2020) Il 14 dicembre 2020 su Facebook è stata pubblicata l’immagine di un tweet che mostra la foto di alcuni uomini immortalati nell’atto di giurare, con la mano destra alzata. È riportato questo testo: «Gli elettori del Nevada si staccano da Biden e scelgono di inviare i loro voti al presidente Trump». Il riferimento è alla notizia dell’ufficialità della vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali del 3 novembre scorso, dopo la conferma arrivata dal voto del collegio elettorale formato dai grandi elettori di ogni Stato statunitense. Durante questa votazione, avvenuta il 14 dicembre, Joe Biden ha ricevuto 306 voti contro i 232 destinati a Donald Trump. Stando a quanto riportato nel post oggetto di analisi, i grandi elettori del ... Leggi su facta.news (Di martedì 15 dicembre 2020) Il 14 dicembre 2020 su Facebook è stata pubblicata l’immagine di un tweet che mostra la foto di alcuni uomini immortalati nell’atto di giurare, con la mano destra alzata. È riportato questo testo: «Glidelsi staccano da Biden e scelgono di inviare i loro voti al presidente». Il riferimento è alla notizia dell’ufficialità della vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali del 3 novembre scorso, dopo la conferma arrivata dal voto del collegio elettorale formato daidi ogni Stato statunitense. Durante questa votazione, avvenuta il 14 dicembre, Joe Biden ha ricevuto 306 voti contro i 232 destinati a. Stando a quanto riportato nel post oggetto di analisi, idel ...

