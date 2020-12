Non ci sono prove scientifiche che collegano il vaccino contro la Covid-19 all’infertilità delle donne (Di martedì 15 dicembre 2020) L’11 dicembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto via Whatsapp la segnalazione di un articolo pubblicato il 7 dicembre 2020 dal sito Renovatio 21 intitolato «vaccino e infertilità, il problema può essere reale. Parla l’ex direttore scientifico di Pfizer». L’articolo descrive i punti salienti di una petizione (al momento non più disponibile in rete se non come copia archiviata) pubblicata il 1 dicembre 2020 che chiede di fermare il test clinico di fase 3 del vaccino Pfizer-BioNTech per la prevenzione della Covid-19. La petizione è firmata da Wolfgang Wodarg, medico e politico del partito tedesco Spd, e Michael Yeadon, fino al 2011 responsabile scientifico della divisione su allergie e malattie respiratorie di Pfizer e oggi consulente indipendente, già noto nel mondo anglosassone per la diffusione di teorie ... Leggi su facta.news (Di martedì 15 dicembre 2020) L’11 dicembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto via Whatsapp la segnalazione di un articolo pubblicato il 7 dicembre 2020 dal sito Renovatio 21 intitolato «e infertilità, il problema può essere reale. Parla l’ex direttore scientifico di Pfizer». L’articolo descrive i punti salienti di una petizione (al momento non più disponibile in rete se non come copia archiviata) pubblicata il 1 dicembre 2020 che chiede di fermare il test clinico di fase 3 delPfizer-BioNTech per la prevenzione della-19. La petizione è firmata da Wolfgang Wodarg, medico e politico del partito tedesco Spd, e Michael Yeadon, fino al 2011 responsabile scientifico della divisione su allergie e malattie respiratorie di Pfizer e oggi consulente indipendente, già noto nel mondo anglosassone per la diffusione di teorie ...

