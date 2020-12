Nokia C1 Plus, il nuovo smartphone ultra economico da 69 euro (Di martedì 15 dicembre 2020) Negli ultimi anni, HMD Global, l’azienda che alcuni anni fa ha riacquistato la divisione smartphone di Nokia da Microsoft, ha seguito una strategia simile a quella di Motorola, ovvero rilasciare modelli di smartphone in ogni fascia di prezzo immaginabile. Tra queste, l’opzione più economica finora era rappresentata dal Nokia C1 del 2019, un modello limitato al supporto alle sole reti 3G, destinato ai Paesi in via di sviluppo, ma ora HMD sta rilasciando una variante “Plus” con hardware e software aggiornati, più appetibile, ma sempre dal prezzo estremamente contenuto, con prezzo inferiore ai 100 euro. L’annuncio per il Nokia C1 Plus è stato in realtà molto laconico, non tanto per lunghezza quanto per quantità di dettagli tecnici, davvero risicati. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Negli ultimi anni, HMD Global, l’azienda che alcuni anni fa ha riacquistato la divisionedida Microsoft, ha seguito una strategia simile a quella di Motorola, ovvero rilasciare modelli diin ogni fascia di prezzo immaginabile. Tra queste, l’opzione più economica finora era rappresentata dalC1 del 2019, un modello limitato al supporto alle sole reti 3G, destinato ai Paesi in via di sviluppo, ma ora HMD sta rilasciando una variante “” con hardware e software aggiornati, più appetibile, ma sempre dal prezzo estremamente contenuto, con prezzo inferiore ai 100. L’annuncio per ilC1è stato in realtà molto laconico, non tanto per lunghezza quanto per quantità di dettagli tecnici, davvero risicati. ...

clikservernet : Nokia C1 Plus, il nuovo smartphone ultra economico da 69 euro - Noovyis : (Nokia C1 Plus, il nuovo smartphone ultra economico da 69 euro) Playhitmusic - - zazoomblog : Nokia presenta gli smartphone economici Nokia 5.4 e C1 Plus - #Nokia #presenta #smartphone - TuttoAndroid : Nokia presenta gli smartphone economici Nokia 5.4 e C1 Plus - PuntoCellulare : Lo smartphone entry level Nokia C1 Plus è stato annunciato oggi da HMD Global, come evoluzione del modello Nokia C1… -