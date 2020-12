No scusate | troppo nervoso La furia della D' Urso | interrompe la puntata | immagini sconcertanti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 dicembre 2020) “Ancora senza mascherina? No, mi innervosisco”. Barbara d'non ha resistito dinanzi alleche arrivavano a Pomeriggio 5 in diretta da Milano e si è arrabbiata per davvero. Tutto è partito a causa degli assembramenti in corso nella famosa Galleria del centro milanese: in mezzo alla confusione la conduttrice ha notato alcuni ragazzi senza mascherina: “Eccolo uno che non ha capito nulla. Devi mettere la mascherina bene! Io sono veramente scioccata. Ancora non capiscono, che altro bisogna fare?”. Lo sfogo non è finito qui, dato che poco dopo il gruppetto rimproverato in diretta è stato beccato di nuovo senza mascherina: “Mi innervosisco. Saluto quei ragazzi col cuore ma la mamma se ti vede senza mascherina non è molto felice. Quindi mettila e rispetta te e gli altri”. ...