Nightmare Alley | Del Toro annuncia la fine delle riprese

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 15 dicembre 2020) Guillermo delha postato su Twitter un video nel qualedi aver terminato il lavoro sul set, scrivendo che l’arrivo nelle sale cinematografiche di, nuovo adattamento dell’omonimo romanzo di William Lindsay Gresham è previsto per il mese di dicembre del 2021. Manca quindi un anno al grande giorno, ma con la pandemia in corso molti hanno deciso di allungare i tempi per non rischiare deludere i fan del regista. Chi compone il cast diha un cast straordinario, da Oscar, che comprende Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Rooney Mara, Willem Dafoe, Richard Jenkins, e Ron Perlman. LeLedel film erano partite inizialmente nei ...