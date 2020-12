Niente GF VIP 5 per Ginevra Lamborghini: Signorini spiega perchè non ci sarà (Di martedì 15 dicembre 2020) Ginevra Lamborghini non entrerà nella casa del Grande Fratello VIP 5. A confermarlo è stato lo stesso Alfonso Signorini che ha spiegato sui social i motivi per i quali alla fine la sorella di Elettra non prenderà parte a questa lunghissima edizione del GF VIP. Il suo nome era trapelato qualche giorno fa ed è vero, a quanto pare, che Ginevra ha fatto il provino ed era a un passo dalla porta rossa ma poi ha fatto delle richieste che la produzione non ha potuto accettare. ALFONSO Signorini spiega PERCHE’ Ginevra Lamborghini NON FARA’ IL GF VIP 5 Come saprete tra Elettra e Ginevra non corre buon sangue ma sono poche le persone a conoscere tutta la storia della famiglia. Di questa situazione scomoda si è molto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 15 dicembre 2020)non entrerà nella casa del Grande Fratello VIP 5. A confermarlo è stato lo stesso Alfonsoche hato sui social i motivi per i quali alla fine la sorella di Elettra non prenderà parte a questa lunghissima edizione del GF VIP. Il suo nome era trapelato qualche giorno fa ed è vero, a quanto pare, cheha fatto il provino ed era a un passo dalla porta rossa ma poi ha fatto delle richieste che la produzione non ha potuto accettare. ALFONSOPERCHE’NON FARA’ IL GF VIP 5 Come saprete tra Elettra enon corre buon sangue ma sono poche le persone a conoscere tutta la storia della famiglia. Di questa situazione scomoda si è molto ...

blogtivvu : #GFVip, niente ripescaggio e allungamento: parla Alfonso Signorini, le ultime news - Aurorasmile13 : @Pietro_ansia Sto pensando di unirmi al trend vip e emigrare a Dubai anche io ???? Non ne posso più di niente e nessuno - ElisaDiGiacomo : GF Vip, Stefania su Samantha: 'Io non mi aspetto niente da nessuno da anni' - antipaticq : raga io sono felice che a capodanno non si faccia nulla perchè secondo me è una festa troppo tossica. se non fai ni… - AmareRobenry : @trash_italiano @notjesus33 Ma anche no. Io direi NIENTE PIÙ GRANDE FRATELLO VIP -