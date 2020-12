Niente Bernabeu | Real Madrid-Atalanta si gioca a Baldebebas

Leggi su calcionews24

(Di martedì 15 dicembre 2020)si disputerà apresso il centro Alfredo Di Stefano e non allo Stadio. I dettagli La gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League frain programma il 16 marzo si disputerà apresso il centro Alfredo Di Stefano e non allo Stadio. La notizia è stata confermata dal clubista segnalando che i lavori di ristrutturazione non sono ancora terminati. Leggi su Calcionews24.com