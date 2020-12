Nettuno, buoni spesa anche nei negozi: ecco come aderire all’iniziativa del Comune (Di martedì 15 dicembre 2020) Un avviso rivolto ai commercianti è stato pubblicato sul sito del Comune di Nettuno. I titolari di esercizi commerciali possono aderire al progetto per accreditare il proprio punto vendita che sarà disponibile ad accettare i buoni spesa messi a disposizione dei cittadini in difficoltà economica a seguito dell’emergenza Coronavirus. L’avviso completo e i moduli da compilare per l’adesione sono disponibili al seguente link: https://trasparenza.Comune.Nettuno.roma.it/archivio11 bandi-gare-e-contratti 0 551192 876 1.html?fbclid=IwAR1HoWoMhD FA0qWVXeFXCPf8lc0jdhmE7Kepp2J1cFzSDzFPujZu8KfSO8. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 dicembre 2020) Un avviso rivolto ai commercianti è stato pubblicato sul sito deldi. I titolari di esercizi commerciali possonoal progetto per accreditare il proprio punto vendita che sarà disponibile ad accettare imessi a disposizione dei cittadini in difficoltà economica a seguito dell’emergenza Coronavirus. L’avviso completo e i moduli da compilare per l’adesione sono disponibili al seguente link: https://trasparenza..roma.it/archivio11 bandi-gare-e-contratti 0 551192 876 1.html?fbclid=IwAR1HoWoMhD FA0qWVXeFXCPf8lc0jdhmE7Kepp2J1cFzSDzFPujZu8KfSO8. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Nettuno, buoni spesa anche nei negozi: ecco come aderire all’iniziativa del Comune - ilfaroonline : Nettuno e Bcc insieme per la gestione dei #buoni_spesa - CorriereCitta : Nettuno, emergenza Covid: ecco come richiedere i Buoni Spesa - ilClandestinoTW : Emergenza covid: buoni spesa, il Comune si accorda con la Bcc di Nettuno - ilClandestinoTW : Dalla Regione soldi per i buoni spesa: 200mila euro ad Anzio 170 a Nettuno -

Ultime Notizie dalla rete : Nettuno buoni Nettuno e Bcc insieme per la gestione dei buoni spesa IlFaroOnline.it L’opposizione di centrosinistra: “A Nettuno prove tecniche di Commissariamento”

"Prove tecniche di commissariamento. Su tutte le delibere di giunta del comune di Nettuno da qualche ora appare un nuovo nome, in aggiunta al sindaco ... L'oroscopo, classifica del weekend 26-27 dicembre: Capricorno loquace, Toro intuitivo

Nel weekend del 26 e 27 dicembre la Luna viaggerà dal Toro ai Gemelli: Bilancia passionale, umore top per i Gemelli. "Prove tecniche di commissariamento. Su tutte le delibere di giunta del comune di Nettuno da qualche ora appare un nuovo nome, in aggiunta al sindaco ...Nel weekend del 26 e 27 dicembre la Luna viaggerà dal Toro ai Gemelli: Bilancia passionale, umore top per i Gemelli.