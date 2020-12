Neonata positiva al Covid abbandonata in ospedale: arrestata la madre (Di martedì 15 dicembre 2020) Svolta in una delle vicende che nei mesi scorsi aveva suscitato maggior clamore: una madre aveva abbandonato la figlia, risultata positiva al Covid dopo un tampone in ospedale. Dopo l’abbandono, la donna era risultata irreperibile ma le indagini sono proseguite, fino al suo arresto a Catania. Palermo, lascia la figlia in ospedale e se ne va La vicenda risale alla metà dello scorso mese di ottobre. Era stato riportato che una madre aveva portato la figlia all’ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo, per un tampone: la bambina era poi risultata infatti positiva al Coronavirus. Secondo quanto riportato dalle fonti locali, in ospedale si era presentata prima una donna, di origini rom, che avrebbe fatto perdere le tracce. ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 15 dicembre 2020) Svolta in una delle vicende che nei mesi scorsi aveva suscitato maggior clamore: unaaveva abbandonato la figlia, risultataaldopo un tampone in. Dopo l’abbandono, la donna era risultata irreperibile ma le indagini sono proseguite, fino al suo arresto a Catania. Palermo, lascia la figlia ine se ne va La vicenda risale alla metà dello scorso mese di ottobre. Era stato riportato che unaaveva portato la figlia all’pediatrico Di Cristina di Palermo, per un tampone: la bambina era poi risultata infattial Coronavirus. Secondo quanto riportato dalle fonti locali, insi era presentata prima una donna, di origini rom, che avrebbe fatto perdere le tracce. ...

