Nemi | il sindaco Bertucci dona i saturimetri alle famiglie colpite dal covid

(Di martedì 15 dicembre 2020) In questo momento di emergenza Nazionale e di pandemia a livello mondiale l'amministrazione comunale divuole stare vicino alla cittadinanza e stringersi intorno, in maniera ...

Notiziedi_it : A Nemi il sindaco dona i saturimetri alle famiglie colpite dal Covid-19 per Natale - oslaz : Nemi, gestione dei rifiuti su un terreno vincolato: il Consigliere Tersigni interroga il sindaco… - oslaz : Nemi, gestione dei rifiuti su un terreno vincolato: il Consigliere Tersigni interroga il sindaco -

Ultime Notizie dalla rete : Nemi sindaco

In questo momento di emergenza Nazionale e di pandemia a livello mondiale l'amministrazione comunale di Nemi vuole stare vicino alla cittadinanza e stringersi intorno ...Alberto Bertucci, sindaco di Nemi, con un post su facebook, ha annunciato l'intenzione della sua amministrazione di donare saturimetri alle famiglie colpite dal Covid-19 per Natale "In questo momento ...