Nel 2020 in Italia 700mila morti come nel pieno della seconda guerra mondiale (Di martedì 15 dicembre 2020) "Quest'anno supereremo il confine dei 700mila decessi complessivi in Italia (compresi ovviamente i morti di Covid ) che un valore preoccupante". Lo ha detto il presidente dell' Istat , Gian Carlo ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 15 dicembre 2020) "Quest'anno supereremo il confine deidecessi complessivi in(compresi ovviamente idi Covid ) che un valore preoccupante". Lo ha detto il presidente dell' Istat , Gian Carlo ...

team_world : Nonostante i tentativi e l'impegno da parte del promoter per recuperare i concerti nel 2021, vi comunichiamo che pu… - acmilan : ?? A tense battle ending with @TheoHernandez's dying minute equaliser. Read more about #MilanParma ??… - amnestyitalia : #Iran Ruhollah Zam, giornalista e dissidente iraniano, è stato impiccato il 12 dicembre. Era stato condannato a mor… - UispNazionale : @UispNazionale e SE-Sport Europa ringraziano i partner che nel corso del 2020 hanno continuato a credere nello spor… - sportli26181512 : Cech ritorna in campo fra le riserve del Chelsea: In piena emergenza Coronavirus, la seconda squadra dei Blues ha c… -