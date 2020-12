Natale, verso la zona rossa in tutta Italia: coprifuoco anticipato? (Di martedì 15 dicembre 2020) Natale 2020 in Italia: il Cts chiede misure più rigorose al Governo per frenare i contagi da Covid 19. Il coprifuoco potrebbe essere anticipato alle 18 o alle 20. In previsione del Natale, il Comitato Tecnico Scientifico chiede al Governo misure più rigorose per frenare i contagi da Covid 19. Secondo gli esperti del Cts, Leggi su 2anews (Di martedì 15 dicembre 2020)2020 in: il Cts chiede misure più rigorose al Governo per frenare i contagi da Covid 19. Ilpotrebbe esserealle 18 o alle 20. In previsione del, il Comitato Tecnico Scientifico chiede al Governo misure più rigorose per frenare i contagi da Covid 19. Secondo gli esperti del Cts,

Agenzia_Ansa : Verso il lockdown nazionale per il periodo di Natale #ANSA - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con @Capezzone e @lorenzocast89. Caso Speran… - Pontifex_it : Accompagnati dalla Madre di Gesù nel cammino verso il Natale, in questi tempi difficili per molti, sforziamoci di r… - antonello_fresu : RT @SkyTG24: Covid, l’Italia verso misure più severe in vista del Natale: le ipotesi - freeskipperIT : Ci si avvia verso il 'Lockdown Nazionale' per Natale e Capodanno. -