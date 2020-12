Natale in casa Cupiello: la tradizione teatrale in TV (Di martedì 15 dicembre 2020) Natale in casa Cupiello – teatrodellapergola.comIl 22 dicembre su Rai 1 Natale in casa Cupiello, la commedia diretta da Edoardo De Angelis, ambientata nel 1950, con una regia improntata tra devastazione e ripresa per attualizzare il difficile momento storico che stiamo vivendo. Genesi e trama L’opera teatrale tragicomica, scritta da Eduardo De Filippo, è andata per la prima volta in scena al Teatro Kursaal di Napoli, il 25 dicembre 1931. Quest’opera rappresenta il vero debutto teatrale della compagnia dei tre fratelli De Filippo. In origine, la durata prevista del contratto avrebbe dovuto impegnare la compagnia per soli nove giorni, ma ebbe così tanto successo da essere prolungata fino al 21 maggio 1932. In origine, la commedia era in un atto, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 15 dicembre 2020)in– teatrodellapergola.comIl 22 dicembre su Rai 1in, la commedia diretta da Edoardo De Angelis, ambientata nel 1950, con una regia improntata tra devastazione e ripresa per attualizzare il difficile momento storico che stiamo vivendo. Genesi e trama L’operatragicomica, scritta da Eduardo De Filippo, è andata per la prima volta in scena al Teatro Kursaal di Napoli, il 25 dicembre 1931. Quest’opera rappresenta il vero debuttodella compagnia dei tre fratelli De Filippo. In origine, la durata prevista del contratto avrebbe dovuto impegnare la compagnia per soli nove giorni, ma ebbe così tanto successo da essere prolungata fino al 21 maggio 1932. In origine, la commedia era in un atto, ...

