Natale, Conte annuncia nuove restrizioni: "Abbiamo già predisposto un piano"

Altro che allentamento e spostamenti tra Comuni – ipotesi ventilata nelle scorse settimane – a Natale l'Italia chiude ancora. Il pericolo di una recrudescenza del virus a gennaio fa paura al governo, che ora pensa a come limitare i rischi di una possibile terza ondata dopo le feste natalizie. L'esecutivo in questo senso è spaccato tra chi invoca una chiusura totale e chi invita ad adottare misure meno drastiche. Una cosa è certa: un piano è già pronto. Verrà definitivo e ratificato nelle prossime ore, quando il governo si riunirà con il Comitato tecnico scientifico. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte in un'intervista rilasciata a 'La Stampa': "Abbiamo già predisposto un piano dedicato alle festività natalizie, anche alla luce dei suggerimenti del Comitato tecnico scientifico."

