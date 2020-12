Natale a Napoli, il Comune offre supporto psicologico gratis per le festività (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Diciotto psicoterapeuti si sono proposti per dare gratuitamente la loro competenza con il sostegno telefonico nelle feste di Natale” lo spiega oggi l’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, Francesca Menna, intervenendo ai microfoni di Radio Crc. “Questo è un periodo dove è difficile incontrarsi – continua l’assessore – e le perdite si sentono di più. Fondamentale mettere a disposizione le proprie competenze, soprattutto in questa fase per dare voce a chi ha ansie o altre emozioni”. Sul Natale e l’emergenza sanitaria “sta a noi essere responsabili ed effettuare distanziamento con mascherine, anche dentro casa – chiarisce Menna -. Solamente in questo modo possiamo tutelarci”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Diciotto psicoterapeuti si sono proposti per dare gratuitamente la loro competenza con il sostegno telefonico nelle feste di” lo spiega oggi l’assessore alle Pari Opportunità deldi, Francesca Menna, intervenendo ai microfoni di Radio Crc. “Questo è un periodo dove è difficile incontrarsi – continua l’assessore – e le perdite si sentono di più. Fondamentale mettere a disposizione le proprie competenze, soprattutto in questa fase per dare voce a chi ha ansie o altre emozioni”. Sule l’emergenza sanitaria “sta a noi essere responsabili ed effettuare distanziamento con mascherine, anche dentro casa – chiarisce Menna -. Solamente in questo modo possiamo tutelarci”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

