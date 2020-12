Napoli, per Trombetti le cattive prestazioni di Meret sono colpa del club e dei commentatori (Di martedì 15 dicembre 2020) Il Napoli rischia di soffocare uno dei talenti più cristallini del panorama nostrano, trascurandolo e relegandolo a eterno secondo dietro al più “maturo” Ospina. Questo, in sintesi, il commento di qualche ora fa pronunciato da Guido Trombetti, editorialista di “Repubblica” circa Alex Meret. Una dichiarazione che non è passata inosservata e che sicuramente farà discutere L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Ilrischia di soffocare uno dei talenti più cristallini del panorama nostrano, trascurandolo e relegandolo a eterno secondo dietro al più “maturo” Ospina. Questo, in sintesi, il commento di qualche ora fa pronunciato da Guido, editorialista di “Repubblica” circa Alex. Una dichiarazione che non è passata inosservata e che sicuramente farà discutere L'articolo

sscnapoli : ??Il Calendario Ufficiale SSC Napoli 2021 sta per uscire! Inizia l’attesa per il calendario più collezionato. Un am… - matteosalvinimi : Grazie all'imprenditore Gianluigi Cimmino, amministratore delegato di Yamamay e Carpisa, per le parole di stima. Na… - Inter : ??? | TEAM Scegli 5 leggende nerazzurre per creare la tua Inter dei Sogni e scopri i giocatori scelti da Nicolò Bar… - TrafficoA : A56 - Capodichino-Napoli - Coda Tangenziale Napoli Coda di 4 km tra Capodichino e Camaldoli per Veicolo in fiamme - _angelo_17_ : #facci, spero che lo hai fatto per visibilità, poiché ciò che hai detto oltre ad essere cattivo, infame ed irrispet… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli per Musei: Napoli, il MANN va per la città e sostiene quartiere - ViaggiArt Agenzia ANSA Covid: Borrelli, a Napoli vagoni metro stracolmi viaggiatori

(ANSA) - NAPOLI, 15 DIC - "Assembramenti ... si legge nella nota - l'ANM ha lasciato irresponsabilmente i cittadini attendere sulle banchine per oltre 20 minuti ed ha permesso che le vetture si ... Covid a Napoli, Manzillo: “Terza ondata arriverà già nei giorni a cavallo di Capodanno”

"Torneremo a vedere richieste al pronto soccorso di ricoveri e dovremo vedere come fare per soddisfarle. Siamo molto preoccupati'', ha dichiarato il Primario del Cotugno ... (ANSA) - NAPOLI, 15 DIC - "Assembramenti ... si legge nella nota - l'ANM ha lasciato irresponsabilmente i cittadini attendere sulle banchine per oltre 20 minuti ed ha permesso che le vetture si ..."Torneremo a vedere richieste al pronto soccorso di ricoveri e dovremo vedere come fare per soddisfarle. Siamo molto preoccupati'', ha dichiarato il Primario del Cotugno ...