Napoli, Gattuso e il ‘lavaggio del cervello’ a Lozano: valutazione pronta a raddoppiare (Di martedì 15 dicembre 2020) La scorsa estate il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato ad un passo dal cedere Hirving Lozano. Il calciatore sembrava non all’altezza della squadra e la decisione di venderlo per recuperare parte del patrimonio investito era forte. Alla fine, però, non è arrivata nessun offerta degna di nota, con il solo Everton di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 15 dicembre 2020) La scorsa estate il presidente del, Aurelio De Laurentiis, è stato ad un passo dal cedere Hirving. Il calciatore sembrava non all’altezza della squadra e la decisione di venderlo per recuperare parte del patrimonio investito era forte. Alla fine, però, non è arrivata nessun offerta degna di nota, con il solo Everton di L'articolo

sscnapoli : Il Presidente Aurelio De Laurentiis, l’allenatore Gennaro Gattuso e tutta la SSC Napoli, si uniscono al dolore dell… - sscnapoli : ?? | #Gattuso “Domani sarà dura, voglio vedere un grande Napoli” ?? - enzogoku69 : @Markus50061831 Il contratto Gattuso è una formalità, di certo si dovrà far uscire giocatori, ma come tutti i grand… - Markus50061831 : @enzogoku69 Visto che il Napoli deve solo cedere giocatori, puo' solo trattarsi del contratto di Gattuso ?? - ilnapolionline : Inter/Napoli - Gattuso e Conte hanno i bomber per l'assalto allo scudetto - -