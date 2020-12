Napoli, elezioni comunali: da Berlusconi l’ok a Maresca (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Le elezioni amministrative nel comune di Napoli incombono e il pressing sugli schieramenti politici, intenti a trovare la giusta quadra tra nomi e alleanze, si fa sempre più forte. Sul versante del centrodestra sembra essersi aperto qualcosa di più di uno spiraglio sul nome designato alla carica di sindaco. Di Catello Maresca, magistrato da sempre vicino alle posizioni del centrodestra, si era già parlato in occasione delle scorse elezioni regionali, quando qualcosa lo avrebbe ben visto come avversario di De Luca. Il suo nome è tornato a risuonare prepotente in vista della corsa a Palazzo San Giacomo. E nella giornata di ieri Maresca ha ricevuto la “benedizione” del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. “E’ un uomo di buon ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Leamministrative nel comune diincombono e il pressing sugli schieramenti politici, intenti a trovare la giusta quadra tra nomi e alleanze, si fa sempre più forte. Sul versante del centrodestra sembra essersi aperto qualcosa di più di uno spiraglio sul nome designato alla carica di sindaco. Di Catello, magistrato da sempre vicino alle posizioni del centrodestra, si era già parlato in occasione delle scorseregionali, quando qualcosa lo avrebbe ben visto come avversario di De Luca. Il suo nome è tornato a risuonare prepotente in vista della corsa a Palazzo San Giacomo. E nella giornata di ieriha ricevuto la “benedizione” del leader di Forza Italia Silvio. “E’ un uomo di buon ...

gennaromigliore : A #Napoli sarà necessario ricostruire la squadra vincente che ha portato De Luca al 70% per archiviare una volta pe… - ItaliaViva : Comunali Napoli 2021, @gennaromigliore : 'Serve coalizione che ha ottenuto il 70% con De Luca' - Notiziedi_it : Elezioni comunali a Napoli, Berlusconi dà via libera a Maresca: «Ha buon senso» - RaffaelePizzati : RT @gennaromigliore: A #Napoli sarà necessario ricostruire la squadra vincente che ha portato De Luca al 70% per archiviare una volta per t… - PATRIZIA953 : RT @gennaromigliore: A #Napoli sarà necessario ricostruire la squadra vincente che ha portato De Luca al 70% per archiviare una volta per t… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli elezioni Elezioni comunali a Napoli, Berlusconi dà via libera a Maresca: «Ha buon senso» Il Mattino Scontro rifiuti a Torre del Greco, il delfino di Formisano spinge Palomba alla transazione-salasso con Gema

La controversa questione dovrà essere discussa davanti al tribunale delle imprese di Napoli, partendo proprio dalle paginette ... d’oro dalla coalizione uscita vincitrice dalle avvelenate elezioni del ... Autisti promossi in Regione, “De Luca risarcisca 403 mila euro”

Corte dei conti, il governatore dovrà rispondere di danno erariale per i 4 agenti municipali di Salerno chiamati dal 2015 a Santa Lucia e pagati da ... La controversa questione dovrà essere discussa davanti al tribunale delle imprese di Napoli, partendo proprio dalle paginette ... d’oro dalla coalizione uscita vincitrice dalle avvelenate elezioni del ...Corte dei conti, il governatore dovrà rispondere di danno erariale per i 4 agenti municipali di Salerno chiamati dal 2015 a Santa Lucia e pagati da ...