Muti alla Reggia di Caserta, registrato il concerto con l'Orchestra Cherubini (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Dai Templi di Paestum al Teatro di Corte della Reggia vanvitelliana di Caserta. Riccardo Muti ritorna in Campania, in un altro monumento simbolo della nostra regione, per dirigere l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, la sua formazione di giovani e brillanti talenti italiani che lo segue in giro per il mondo. Dopo il concerto tra i Templi, è il piccolo capolavoro architettonico e sonoro del teatro di corte ad ospitare oggi l'Orchestra che si è cimentata in Die sieben Worte unseres Erlösers am Kreuze (Le ultime sette parole del Cristo sulla Croce) la straordinaria composizione di Franz Joseph Haydn.(in allegato la scheda) Un concerto prodotto e finanziato dalla Regione Campania

Riccardo Muti al Teatro di Corte della Reggia di Caserta

Riccardo Muti e l'orchestra giovanile "Luigi Cherubini" hanno registrato oggi (martedì 15 dicembre) "Le ultime sette parole del Cristo sulla Croce" di Franz Joseph Haydn al Teatro di Corte della Reggi