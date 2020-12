Musica | Roberto Angelini torna il 15 dicembre con ' Incognita'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Un ritorno delicato, intimo, quasi in punta di piedi per il cantautore, che con questo brano rilascia il primo tassello di avvicinamento al suo prossimo album di inediti.dopo nove anni con '', il nuovo brano che anticipa il nuovo album di inediti dell'artista romano. È datato 2011 l'ultimo lavoro a suo nome, uscito per la propria etichetta indipendente FioriRari. Nel mezzo sono accadute tante cose: infinite collaborazioni con moltissimi artisti, tra le più recenti la firma come co-produttore dell'ultimo pluripremiato album di Niccolò Fabi 'Tradizione e Tradimento' e quella di produttore del primo disco di Margherita Vicario. E ancora, numerosi progetti paralleli, tra i più fortunati quelli legati a Nick Drake- un album, un tour, un documentario- e una ...