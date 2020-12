Musei: Firenze, nasce 'Radio Accademia', i capolavori si raccontano in un podcast (Di martedì 15 dicembre 2020) Firenze, 15 dic. - (Adnkronos) - Nove fra le più importanti opere conservate nella Galleria dell'Accademia di Firenze (dai "Prigioni" di Michelangelo a "Pastore e armenti" di Giotto) prenderanno letteralmente la parola per raccontarsi in un podcast che si potrà ascoltare sul sito internet del museo. Si chiama Radio Accademia ed è un progetto frutto della collaborazione tra l'Accademia di Belle Arti di Firenze e la Galleria dell'Accademia di Firenze, realizzato da un gruppo di allievi del corso di Didattica per il Museo, con il coordinamento della professoressa Federica Chezzi. Nove le prime puntate di Radio Accademia che, da domani (16 dicembre), con una narrazione avvincente e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020), 15 dic. - (Adnkronos) - Nove fra le più importanti opere conservate nella Galleria dell'di(dai "Prigioni" di Michelangelo a "Pastore e armenti" di Giotto) prenderanno letteralmente la parola per raccontarsi in unche si potrà ascoltare sul sito internet del museo. Si chiamaed è un progetto frutto della collaborazione tra l'di Belle Arti die la Galleria dell'di, realizzato da un gruppo di allievi del corso di Didattica per il Museo, con il coordinamento della professoressa Federica Chezzi. Nove le prime puntate diche, da domani (16 dicembre), con una narrazione avvincente e ...

