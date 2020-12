Muhammad Ali: il suo rifiuto a combattere in Vietnam al centro di un nuovo film (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La vita del pugile Muhammad Ali tornerà sul grande schermo per raccontare la sua scelta di non combattere durante la guerra in Vietnam. La storia di Muhammad Ali sarà alla base di un nuovo film che verrà prodotto da Searchlight e si concentrerà sul suo rifiuto di far parte dell'esercito americano nel 1967 durante la Guerra del Vietnam. Alla base del progetto ci sarà il libro Sting Like a Bee: Muhammad Ali vs. The United States of America scritto da Leigh Montville. Il lungometraggio seguirà le conseguenze culturali e politiche del rifiuto compiuto dal pugile in base alla propria fede islamica. Sul grande schermo si racconteranno inoltre alcuni momenti chiave del periodo trascorso da Muhammad Ali ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La vita del pugileAli tornerà sul grande schermo per raccontare la sua scelta di nondurante la guerra in. La storia diAli sarà alla base di unche verrà prodotto da Searchlight e si concentrerà sul suodi far parte dell'esercito americano nel 1967 durante la Guerra del. Alla base del progetto ci sarà il libro Sting Like a Bee:Ali vs. The United States of America scritto da Leigh Montville. Il lungometraggio seguirà le conseguenze culturali e politiche delcompiuto dal pugile in base alla propria fede islamica. Sul grande schermo si racconteranno inoltre alcuni momenti chiave del periodo trascorso daAli ...

La vita del pugile Muhammad Ali tornerà sul grande schermo per raccontare la sua scelta di non combattere durante la guerra in Vietnam. La storia di Muhammad Ali sarà alla base di un nuovo film ...

La vita del pugile Muhammad Ali tornerà sul grande schermo per raccontare la sua scelta di non combattere durante la guerra in Vietnam. La storia di Muhammad Ali sarà alla base di un nuovo film ...