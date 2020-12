Morte Maradona, è il turno dell’anonimo Facci: “Ciccione, ladro, drogato” (Di martedì 15 dicembre 2020) Non si placa lo scontro tra maradoniani ed anti maradoniani, i secondo per la verità, sono giusto in 4 e tutti uguali. Filippo Facci Maradona (Facebook)Non si placa la polemica a Tiki Taka, nota trasmissione tv condotta da Piero Chiambretti, dove già da qualche settimana si alternano i vari scontri tra personaggi abbastanza improbabili da una parte e dell’altra tifosi napoletani, amanti e sostenitori fino alla Morte di Diego Armando Maradona. La schiera dei contro, bene o male, è rappresentata da personaggi abbastanza simili nella loro, di fatto, inutilità. Giampiero Mughini, Giuseppe Cruciani ad esempio. A questo gruppetto si aggiunge un’atra star del più totale anonimato. Filippo Facci, famoso, praticamente per niente, giornalista che deve la sua popolarità al fatto di scontrarsi ... Leggi su chenews (Di martedì 15 dicembre 2020) Non si placa lo scontro tra maradoniani ed anti maradoniani, i secondo per la verità, sono giusto in 4 e tutti uguali. Filippo(Facebook)Non si placa la polemica a Tiki Taka, nota trasmissione tv condotta da Piero Chiambretti, dove già da qualche settimana si alternano i vari scontri tra personaggi abbastanza improbabili da una parte e dell’altra tifosi napoletani, amanti e sostenitori fino alladi Diego Armando. La schiera dei contro, bene o male, è rappresentata da personaggi abbastanza simili nella loro, di fatto, inutilità. Giampiero Mughini, Giuseppe Cruciani ad esempio. A questo gruppetto si aggiunge un’atra star del più totale anonimato. Filippo, famoso, praticamente per niente, giornalista che deve la sua popolarità al fatto di scontrarsi ...

