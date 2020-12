More di gelso | proprietà | benefici | periodo e controindicazioni

Leggi su dilei

(Di martedì 15 dicembre 2020) Cosa sono Ledisono i frutti di diverse specie di, piante appartenenti alla famiglia delle Moraceae. I gelsi sono alberi robusti e imponenti, in grado di raggiungere i quindici metri di altezza dotati di una chioma folta e ampia. Esistono all’incirca una quindicina di varietà di, originarie soprattutto del continente Asiatico, ma la coltivazione di queste piante si è concentrata in passato sulbianco e sulnero (Morus alba e Morus nigra). Entrambi sono stati ampiamente utilizzati per allevare i bachi da seta e, a questo scopo, furono importati nella zona mediterranea dove con il tempo si sono naturalizzati. Oltre a essere usati in bachicoltura, i gelsi erano impiegati per la produzione dei frutti, in particolare ilnero, che ...