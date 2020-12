Monster Hunter Rise esclusivo su Switch: Nintendo avrebbe pagato circa $6 milioni (Di martedì 15 dicembre 2020) Il recente attacco hacker ai danni di Capcom ha provocato una fuga di notizie senza precedenti. In rete sono trapelati i piani sulle prossime uscite, ma anche altre informazioni relative al business della compagnia. Ad esempio, è emerso che Monster Hunter Rise, annunciato come esclusiva per Switch, alla fine arriverà anche su PC. Ora, questa stessa fuga di notizie ha fornito ulteriori informazioni sull'esclusività del gioco. Secondo quanto trapelato (via ResetEra), Monster Hunter Rise sarà esclusivo per Nintendo Switch per sei mesi e uscirà per PC a ottobre. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 15 dicembre 2020) Il recente attacco hacker ai danni di Capcom ha provocato una fuga di notizie senza precedenti. In rete sono trapelati i piani sulle prossime uscite, ma anche altre informazioni relative al business della compagnia. Ad esempio, è emerso che, annunciato come esclusiva per, alla fine arriverà anche su PC. Ora, questa stessa fuga di notizie ha fornito ulteriori informazioni sull'esclusività del gioco. Secondo quanto trapelato (via ResetEra),saràperper sei mesi e uscirà per PC a ottobre. Leggi altro...

