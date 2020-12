Mondiale Endurance - La Porsche torna nella classe regina dal 2023

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ilpotrà contare su un altro gradito ritornomassima serie: laha ufficializzato il suo impegno a partire dale lo farà con un prototipo dellaLMDh. Grazie ai nuovi regolamenti condivisi, il costruttore tedesco parteciperà così al WEC e all'IMSA, correndo anche le grandi classiche come la 24 Ore di Le Mans e la 24 re di Daytona.re per vincere. Tra il 2015 e il 2017,ha dominato con la 919 HybridLMP1 del, vincendo sia i titoli piloti e costruttori, oltre a tre edizioni consecutive della 24 Ore di le Mans. In questi anni, il costruttore tedesco è stato grande protagonista tra le Gran Turismo e si ...