Moda sostenibile | dove fare buoni affari second-hand

Leggi su iodonna

(Di martedì 15 dicembre 2020)o l’ultimo report del reseller californiano ThredUp, durante la pandemia il 50% in più delle persone ha messo mano all’armadio per liberarsi dei capi che non utilizzava. C’era un tempo in la consueta spartizione dei sacconi pieni abiti e accessori avveniva tra cestino, parrocchie e cassonetti gialli; in momenti di crisi (e crescente sensibilità ambientale) l’opzione sempre più diffusa è quella del, ovvero rimetterli sul mercato, per monetizzare il ripulisti.: i migliori siti per vendere e comprare sfoglia la gallery ...