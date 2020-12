Miss Italia | Martina Sambucini svela | Così ho superato il Covid

(Di martedì 15 dicembre 2020) Novella Toloni La neo eletta ha confessato di aver avuto il coronavirus alla vigilia del concorso e che questa vittoria le ha dato la speranza per un futuro migliore in cui credere Potrebbe sembrare uno scherzo del destino o forse no. Fatto sta che la nuova, la prima eletta ai tempi del-19, il coronavirus l'ha vissuto sulla sua pelle, contagiandosi poche settimane prima della sua partecipazione al famoso concorso di bellezza.lo hato nel corso della sua prima intervista rilasciata all'Adnkronos dopo l'incoronazione come2020. Con la sua bellezza acqua e sapone e la freschezza dei suoi 19 anni,ha sbaragliato la concorrenza, aggiudicandosi l'ambito titolo di ...

La nuova Miss Italia ha confessato di essersi contagiata poco tempo fa e di essersene accorta per la mancanza di gusto e olfatto: "Me ne sono accorta solo dal fatto che non distinguevo più i sapori.Anche lei occhi marroni, capelli castano scuro e alta 1.70 m. A condurre l’evento, seguito dal pubblico in diretta streaming sulla pagina Facebook di Miss Italia, il presentatore Alessandro Greco, ...