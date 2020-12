Miss Italia, Martina la più bella dell'era Covid: la vittoria in streaming e senza abbracci (Di martedì 15 dicembre 2020) Martina Sambucini è la più bella d'Italia. L'81esima edizione di Miss Italia è stata vinta dalla 19enne di Frascati. Martina, occhi verdi, capelli castani, alta 177 centimetri, è stata proclamata lo ... Leggi su leggo (Di martedì 15 dicembre 2020)Sambucini è la piùd'. L'81esima edizione diè stata vinta dalla 19enne di Frascati., occhi verdi, capelli castani, alta 177 centimetri, è stata proclamata lo ...

repubblica : Miss Italia, vince Martina Sambucini: la corona torna nella Capitale dopo 27 anni - Agenzia_Italia : Martina Sambucini, 19 anni di Frascati, è la nuova miss Italia - Alex_Nesi8 : @nzingaretti Vince la 13325esima edizione di Miss Italia.... Nicola Zingaretti... Bravissima!!! Il discorso per la… - News_24it : ROMA - La “patron” Patrizia Mirigliani lo aveva detto: “Miss Italia non si ferma”. E così è stato. #missitalia2020… - leggoit : #15dicembre #rassegnastampa Di Maio. la proposta: 'Un anno bianco per le tasse'. Martina Sambucini è la Miss Italia… -