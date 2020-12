Miss Italia | che fine!

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 15 dicembre 2020)Della finale di2020, trasmessa ieri in streaming e culminata con l’incoronazione di Martina Sambucini, salviamo una sola cosa: la perseveranza di Patrizia Mirigliani, che non si è arresa dinanzi al Covid e allo snobismo delle reti tv, che (sbagliando) l’hanno definitivamente boicottata. Purtroppo, però, la diretta alla quale abbiamo assistito ha comunque sancito la fine di ciò cheha rappresentato nell’immaginario collettivo, e ne ha anche umiliato il senso. Non c’è nulla di male a premiare la bellezza, i Mirigliani lo fanno da ben ottantuno anni, ma sembra che ormai sia una cosa di cui vergognarsi. E allora ecco le finaliste sfilare in abiti castigati (e orrendi), senza il classico costume, addirittura senza numeretto, forse perchè per una donna ...