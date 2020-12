Miss Italia 2020, Martina Sambucini: 'La mia rivicinta dopo un momento complicato' (INTERVISTA) (Di martedì 15 dicembre 2020) Diciannove anni, diplomata al liceo linguistico, è stata eletta ieri, in un'edizione speciale del concorso di bellezza condotta in streaming da Alessandro Greco e Margherita Praticò Leggi su today (Di martedì 15 dicembre 2020) Diciannove anni, diplomata al liceo linguistico, è stata eletta ieri, in un'edizione speciale del concorso di bellezza condotta in streaming da Alessandro Greco e Margherita Praticò

repubblica : Miss Italia, vince Martina Sambucini: la corona torna nella Capitale dopo 27 anni - infoitcultura : Miss Italia 2020: com'è andata in finale per Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto - infoitcultura : Miss Italia 2020 è Martina Sambucini: la finale senza passerella in costume - infoitcultura : Miss Italia 2020 Martina Sambucini 19enne di Frascati foto - RenzoSoldani : RT @lercionotizie: #ultimora Il sogno della nuova Miss Italia romana: 'Vorrei la pace sulla terrazza del Pincio' -