Miss Italia 2020 | arriva il trionfo di Martina Sambucini Tutto sulla 19enne romana

(Di martedì 15 dicembre 2020)ha da ieri un nome e cognome: si tratta della. Scopriamo chi è la regina appena incoronata E' stata un edizione fortemente condizionata dall'emergenza Coronavirus, andata in onda anche in un periodo diverso rispetto al solito. Niente diretta televisiva e niente pubblico nel rispetto delle norme anti contagio, ma

Occhi verdi, capelli castani, Martina Sambucini, romana, è l'ottantunesima reginetta di bellezza eletta in un'edizione speciale di "Miss Italia", in assenza di pubblico e di televoto, condotta da ...