Ministro Speranza: “Il CTS si è riunito, nuove restrizioni in vista per evitare terza ondata” (Di martedì 15 dicembre 2020) “Il CTS in questi minuti si sta riunendo per valutare la situazione epidemiologica ed eventuali nuove misure. Le misure possono essere utili e possono evitare a far scaturire una terza ondata. Stiamo ragionando sulle due settimane delle vacanze di Natale, è il periodo più complicato. E’ lì che vengono attivati molti spostamenti, ascolteremo i nostri scienziati e l’auspicio è che nel giro di poco tempo si possano assumere nuove misure per scongiurare la terza ondata”. Lo ha detto il Ministro della salute, Roberto Speranza, nel commentare le nuove restrizioni che il Governo si appresta a introdurre nelle settimane del periodo di Natale e Capodanno per evitare una terza ondata: “Dobbiamo ... Leggi su sportface (Di martedì 15 dicembre 2020) “Il CTS in questi minuti si sta riunendo per valutare la situazione epidemiologica ed eventualimisure. Le misure possono essere utili e possonoa far scaturire unaondata. Stiamo ragionando sulle due settimane delle vacanze di Natale, è il periodo più complicato. E’ lì che vengono attivati molti spostamenti, ascolteremo i nostri scienziati e l’auspicio è che nel giro di poco tempo si possano assumeremisure per scongiurare la. Lo ha detto ildella salute, Roberto, nel commentare leche il Governo si appresta a introdurre nelle settimane del periodo di Natale e Capodanno perunaondata: “Dobbiamo ...

