Ministro Boccia | “Dalle giornate prefestive fino al 7 gennaio è utile chiudere il più possibile”

gennaromigliore : Oggi anche la conferenza delle Regioni pone il tema di un maggiore coinvolgimento, anche degli enti locali, sulla d… - fedro1016 : RT @lucianocapone: Il ministro Boccia dice che gli assembramenti di questi giorni sono “ingiustificabili, irrazionali, irresponsabili”. Ma… - UNDMofficial : New post: Ministro Boccia: “Niente cenone a Natale! Chiudere più possibile fino al 7” - Fusillide : RT @lucianocapone: Il ministro Boccia dice che gli assembramenti di questi giorni sono “ingiustificabili, irrazionali, irresponsabili”. Ma… - ernestocaprari : RT @lucianocapone: Il ministro Boccia dice che gli assembramenti di questi giorni sono “ingiustificabili, irrazionali, irresponsabili”. Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Ministro Boccia

Dice di non voler far cadere il governo ma poi ipotizza di risolvere la crisi andando a cercare una nuova maggioranza in Parlamento. Non va a incontrare Giuseppe Conte ma poi va in televisione a detta ...Senza ulteriori provvedimenti il Natale ormai alle porte rischia di diventare il primo della storia a finire in lockdown. A ventilare l'ipotesi di una chiusura totale è il ministero della Salute - per ...