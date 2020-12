Mingo di Striscia la Notizia condannato: ‘Ha truffato Mediaset’ (Di martedì 15 dicembre 2020) 1 anno e 2 mesi di reclusione è la pena a cui il Tribunale di Bari ha condannato Domenico De Pasquale (in arte Mingo) e Corinna Martino (amministratore unico della Mec Produzioni Srl di cui il marito Mingo era socio) per i reati di truffa, falso e diffamazione. Stando all’ipotesi accusatoria Mingo, ex inviato barese di Striscia la Notizia, avrebbe truffato Mediaset con la complicità di sua moglie facendosi pagare alcuni servizi relativi a fatti inventati ma spacciati per veri, e facendosi anche rimborsare costi non dovuti per figuranti e attori, come riporta l’Ansa. Striscia la Notizia, Mingo racconta: “Licenziato da un pupazzo, così sono rinato dal fango” Mingo e le truffe a Striscia ... Leggi su tvzap.kataweb (Di martedì 15 dicembre 2020) 1 anno e 2 mesi di reclusione è la pena a cui il Tribunale di Bari haDomenico De Pasquale (in arte) e Corinna Martino (amministratore unico della Mec Produzioni Srl di cui il maritoera socio) per i reati di truffa, falso e diffamazione. Stando all’ipotesi accusatoria, ex inviato barese dila, avrebbeMediaset con la complicità di sua moglie facendosi pagare alcuni servizi relativi a fatti inventati ma spacciati per veri, e facendosi anche rimborsare costi non dovuti per figuranti e attori, come riporta l’Ansa.laracconta: “Licenziato da un pupazzo, così sono rinato dal fango”e le truffe a...

Corriere : Striscia, Mingo condannato per truffa a Bari: «Falsi i suoi servizi» - LaStampa : Falsi servizi per “Striscia la Notizia”, l'ex inviato Mingo e la moglie condannati per truffa e diffamazione - Agenzia_Ansa : Condannato Mingo, ex inviato di Striscia la Notizia #ANSA - PetrazzuoloF : RT @HuffPostItalia: MIngo condannato per truffa. L'inviato di Striscia 'ha ingannato Mediaset con falsi servizi' - Damianodanny1 : Condannato Mingo, ex inviato di Striscia la Notizia Dovrà risarcire Mediaset per truffa su falsi servizi tg satirico -