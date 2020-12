MIngo condannato per truffa. L'inviato di Striscia "ha ingannato Mediaset con falsi servizi" (Di martedì 15 dicembre 2020) Il Tribunale di Bari ha condannato alla pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione Domenico De Pasquale (in arte MIngo) e Corinna Martino (amministratore unico della Mec Produzioni Srl di cui il marito MIngo era socio) per i reati di truffa, falso e diffamazione. Stando all’ipotesi accusatoria MIngo, ex inviato barese di Striscia la Notizia, avrebbe truffato Mediaset con la complicità di sua moglie facendosi pagare alcuni servizi relativi a fatti inventati ma spacciati per veri, e facendosi anche rimborsare costi non dovuti per figuranti e attori. Gli imputati sono stati ritenuti responsabili di quattro truffe relative ad altrettanti falsi servizi realizzati per il tg satirico, andati in ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 dicembre 2020) Il Tribunale di Bari haalla pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione Domenico De Pasquale (in arte) e Corinna Martino (amministratore unico della Mec Produzioni Srl di cui il maritoera socio) per i reati di, falso e diffamazione. Stando all’ipotesi accusatoria, exbarese dila Notizia, avrebbetocon la complicità di sua moglie facendosi pagare alcunirelativi a fatti inventati ma spacciati per veri, e facendosi anche rimborsare costi non dovuti per figuranti e attori. Gli imputati sono stati ritenuti responsabili di quattro truffe relative ad altrettantirealizzati per il tg satirico, andati in ...

