Mingo condannato per servizi inventati: cosa fa oggi il buon Fabio? (Di martedì 15 dicembre 2020) L'inviato di Striscia la Notizia è stato condannato a 1 anno e 2 mesi di reclusione assieme alla moglie Corinna Martino. cosa fa oggi il suo braccio destro, il "buon Fabio"? Il Tribunale di Bari ha emesso una sentenza per l'ex inviato di Striscia la Notizia, Domenico De Pasquale, noto a tutti come Mingo, condannandolo a 1 anno e 2 mesi di reclusione per i reati di truffa, falso e diffamazione. Ad essere coinvolta nella vicenda giudiziaria c'è anche la moglie, Corinna Martino, amministratore unico della Mec Produzioni Srl di cui il marito Mingo era socio. cosa faceva con i servizi di Striscia? La condanna arriva oggi ma la vicenda risale al 2012, quando Mingo e il buon ...

