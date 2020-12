Milano, Radio Italia Live, il maxi concerto di piazza Duomo torna a settembre 2021 (Di martedì 15 dicembre 2020) Appuntamento a settembre 2021 con il maxi concerto di Radio Italia in piazza Duomo. Ieri è stata annunciata la data dell'evento musicale che manca da un anno nella piazza più importante di Milano. ... Leggi su leggo (Di martedì 15 dicembre 2020) Appuntamento acon ildiin. Ieri è stata annunciata la data dell'evento musicale che manca da un anno nellapiù importante di. ...

IlContiAndrea : .@RadioItalia annuncia (dopo lo stop di quest’anno a causa della pandemia) il ritorno in Piazza Duomo a Milano a se… - 34_liss : RT @RadioItalia: ????Siamo pronti a ritornare live! Appuntamento con RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO a Milano nel settembre 2021 ???? #rilive h… - ManuelTucci2 : @ElenaiPelizza @ardigiorgio @gloquenzi Non intendo è un complotto ma una possibile visione distorta della realtà. P… - PatriziaAlessa2 : RT @IlContiAndrea: .@RadioItalia annuncia (dopo lo stop di quest’anno a causa della pandemia) il ritorno in Piazza Duomo a Milano a settemb… - radio_milano : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus: 14.844 nuovi casi e 846 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Radio “Radio Italia Live – Il Concerto” torna a Milano a settembre 2021 End of a Century Covid Milano, fino al 15 gennaio buono taxi per medici, donne e over65

Possono richiedere il voucher taxi tutti i residenti a Milano con più di 65 anni ... corsa effettuata grazie alla collaborazione del radio taxi. Il voucher è utilizzabile su tutti i taxi ... Borsa: Europa torna a scommettere sui vaccini Milano (+0,8%) chiude sui massimi, St in volata

Bene anche le banche, in controtendenza Pirelli (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 dic - Chiusura in rialzo per le Borse europee, ... Possono richiedere il voucher taxi tutti i residenti a Milano con più di 65 anni ... corsa effettuata grazie alla collaborazione del radio taxi. Il voucher è utilizzabile su tutti i taxi ...Bene anche le banche, in controtendenza Pirelli (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 dic - Chiusura in rialzo per le Borse europee, ...