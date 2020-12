Milano, consigliere comunale del M5S si fa la doccia “in diretta” nel mezzo di una riunione (Di martedì 15 dicembre 2020) Milano, 15 dic – Accade tutto nel fantastico mondo dei grillini: a Milano il consigliere comunale Gianluca Corrado, che è stato pure ex candidato sindaco del Movimento 5 Stelle nel 2016, finisce nudo sotto la doccia nel corso di una diretta streaming della commissione mobilità e ambiente. La sua difesa: “Sono stato tradito dalla tecnologia”. Nudo sotto la doccia in commissione Corrado si è dunque ripreso nudo, sotto la doccia, in diretta streaming, davanti a suoi colleghi della commissione mobilità e ambiente. E’ successo lunedì in tarda mattinata: la commissione doveva decidere circa l’adozione del “Piano Aria e Clima”, il piano della città di Milano per ridurre l’inquinamento nei prossimi anni. A quanto emerge, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 15 dicembre 2020), 15 dic – Accade tutto nel fantastico mondo dei grillini: ailGianluca Corrado, che è stato pure ex candidato sindaco del Movimento 5 Stelle nel 2016, finisce nudo sotto lanel corso di unastreaming della commissione mobilità e ambiente. La sua difesa: “Sono stato tradito dalla tecnologia”. Nudo sotto lain commissione Corrado si è dunque ripreso nudo, sotto la, instreaming, davanti a suoi colleghi della commissione mobilità e ambiente. E’ successo lunedì in tarda mattinata: la commissione doveva decidere circa l’adozione del “Piano Aria e Clima”, il piano della città diper ridurre l’inquinamento nei prossimi anni. A quanto emerge, ...

