Milan, Theo Hernandez: “Possiamo togliere il titolo alla Juventus. Io al Real Madrid? Rispondo così” (Di martedì 15 dicembre 2020) Parola a Theo Hernandez.Diversi sono stati i temi trattati dall'esterno del Milan, uno dei titolari inamovibili della compagine di Stefano Pioli, intervistato ai microfoni di 'Radio Onda Cero': dalle prestazioni offerte fin qui con la maglia rossonera, reduce dalla doppietta messa a segno contro il Parma, all'addio al Real Madrid. Il numero 19 rossonero ha lasciato i Blancos nell'estate del 2019 proprio per approdare in quel di Milano. Di seguito, le sue dichiarazioni."Sono nel miglior momento della mia carriera. Il campionato italiano è molto più difensivo e fisico di quello spagnolo, in Spagna è il pallone a essere più protagonista. Sto migliorando molto. Gli allenamenti sono più difficili: al Real Madrid ci si allenava molto più col ... Leggi su mediagol (Di martedì 15 dicembre 2020) Parola a.Diversi sono stati i temi trattati dall'esterno del, uno dei titolari inamovibili della compagine di Stefano Pioli, intervistato ai microfoni di 'Radio Onda Cero': dalle prestazioni offerte fin qui con la maglia rossonera, reduce ddoppietta messa a segno contro il Parma, all'addio al. Il numero 19 rossonero ha lasciato i Blancos nell'estate del 2019 proprio per approdare in quel dio. Di seguito, le sue dichiarazioni."Sono nel miglior momento della mia carriera. Il campionato italiano è molto più difensivo e fisico di quello spagnolo, in Spagna è il pallone a essere più protagonista. Sto migliorando molto. Gli allenamenti sono più difficili: alci si allenava molto più col ...

