Milan, senti Theo Hernandez: “Qui sono al top. Potessi, resterei per sempre” (Di martedì 15 dicembre 2020) Ospite dei microfoni di Onda Cero all’interno della trasmissione ‘El transistor’, Theo Hernandez ha parlato così: “Da quando sono al Milan gioco abbastanza bene, domenica è stata una delle mie migliori partite. Penso di essere nel momento migliore della mia carriera.Il campionato italiano è più fisico di quello spagnolo. Nella Liga la palla ha più risalto. Gli allenamenti qui sono più difficili che a Madrid.Non so se ci sono rimpianti per la mia partenza a Madrid… sono arrivato al Real molto giovane e non ho avuto minuti. È stato complicato perché non avevo fiducia, che ora a Milano ho”. Sui compagni.“Ibra è un giocatore incredibile, ci aiuta e ci consiglia molto e bene, Brahim è ottimo, sta crescendo molto.Nazionale? L’ho detto dal primo momento, ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 15 dicembre 2020) Ospite dei microfoni di Onda Cero all’interno della trasmissione ‘El transistor’,ha parlato così: “Da quandoalgioco abbastanza bene, domenica è stata una delle mie migliori partite. Penso di essere nel momento migliore della mia carriera.Il campionato italiano è più fisico di quello spagnolo. Nella Liga la palla ha più risalto. Gli allenamenti quipiù difficili che a Madrid.Non so se cirimpianti per la mia partenza a Madrid…arrivato al Real molto giovane e non ho avuto minuti. È stato complicato perché non avevo fiducia, che ora ao ho”. Sui compagni.“Ibra è un giocatore incredibile, ci aiuta e ci consiglia molto e bene, Brahim è ottimo, sta crescendo molto.Nazionale? L’ho detto dal primo momento, ...

"Penso di essere nel momento migliore della mia carriera". Dopo la doppietta al Parma che ha evitato al Milan la prima sconfitta in campionato da marzo, Theo Hernandez ha parlato della sua esperienza