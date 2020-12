Milan | Raiola scatenato | “Ibra ok per i prossimi 5 anni e in estate c’è già pronto un colpaccio”

Leggi su dailynews24

(Di martedì 15 dicembre 2020) La condegna del Golden Boy è stata l’occasione perfetta per vedere un Minodavverodavanti ai microfoni dei tanti giornalisti accorsi per la serata di gala. Evidentemente il premo al suo giovanissimo, seppur ormai già affermato, gioiellino Erling Haaland e quello come Best European Agent hanno entusiasmato l’italo-olandese tanto da monopolizzare l’attenzione dei L'articolo