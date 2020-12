Milan, per Gabbia lesione distrattiva di I/II grado del legamento collaterale mediale del ginocchio (Di martedì 15 dicembre 2020) Il Milan ha reso noto, con un comunicato, le condizioni di Matteo Gabbia, dopo l’infortunio di domenica con il Parma. Per il difensore si tratta di una lesione distrattiva al legamento collaterale del ginocchio. Questo il report del club rossonero: “Matteo Gabbia oggi ha effettuato un consulto specialistico che ha confermato la lesione distrattiva di I/II grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Il giocatore proseguirà il trattamento conservativo già in essere”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 15 dicembre 2020) Ilha reso noto, con un comunicato, le condizioni di Matteo, dopo l’infortunio di domenica con il Parma. Per il difensore si tratta di unaaldel. Questo il report del club rossonero: “Matteooggi ha effettuato un consulto specialistico che ha confermato ladi I/IIdeldelsinistro. Il giocatore proseguirà il trattamento conservativo già in essere”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

acmilan : Today we launch 'Respact', our manifesto for equity, diversity and inclusion ?? - AntoVitiello : #Ibrahimovic: 'La squadra deve avere coraggio per il sogno di vincere lo Scudetto. E' lunga, spero di continuare co… - AntoVitiello : Allenamento a parte per #Ibrahimovic e #Kjaer, non ci saranno per la trasferta di Genova #Milan - SkySport : Milan, nasce il progetto Respact: manifesto per equità sociale, uguaglianza e inclusività - IttI_hamood : RT @AntoVitiello: Allenamento a parte per #Ibrahimovic e #Kjaer, non ci saranno per la trasferta di Genova #Milan -