Milan, la battuta di Pioli: "È rigore per la Juve" (Di martedì 15 dicembre 2020) Serata di riconoscimenti per Stefano Pioli che è stato premiato come miglior allenatore dell'anno ai Gazzetta Sport Award 2020. Nella serata organizzata dal quotidiano rosa, l'allenatore del Milan ha partecipato ad un quiz insieme alla controparte cestistica Gianmarco Pozzecco. Ad un certo punto dopo gli viene mostrata una foto, l'ex Lazio e Fiorentina ironicamente sceglie l'opzione "rigore per la Juve", scatenando l'ilarità dei suoi tifosi. SportFace.

