Milan, Ibrahimovic salta anche il Genoa: punta il Sassuolo (Di martedì 15 dicembre 2020) MilanO - Il dubbio è sciolto, Zlatan Ibrahimovic salterà la trasferta del Milan domani contro il Genoa e punta al rientro in campo domenica, a Reggio Emilia contro il Sassuolo . Tornato in gruppo ieri ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 15 dicembre 2020)O - Il dubbio è sciolto, Zlatansalterà la trasferta deldomani contro ilal rientro in campo domenica, a Reggio Emilia contro il. Tornato in gruppo ieri ...

AntoVitiello : #Ibrahimovic: 'La squadra deve avere coraggio per il sogno di vincere lo Scudetto. E' lunga, spero di continuare co… - AntoVitiello : Allenamento a parte per #Ibrahimovic e #Kjaer, non ci saranno per la trasferta di Genova #Milan - Gazzetta_it : .@Ibra_official a #GazzettaSportsAwards: '#Milan, non aver paura di sognare lo #scudetto' - MilanLiveIT : #Ibrahimovic ancora ai box ?? Lo svedese ha un nuovo obiettivo - 1889milan : RT @AntoVitiello: Allenamento a parte per #Ibrahimovic e #Kjaer, non ci saranno per la trasferta di Genova #Milan -