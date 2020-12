MILAN-FIORENTINA: il gol su rigore di Kessie / News (Di mercoledì 16 dicembre 2020) MILAN News - Il primo rigore, quello più importante, è stato messo a segno da Kessie in MILAN-FIORENTINA ed è valso il 2-0. Nella video News lo rivediamo. Pianeta MILAN. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 16 dicembre 2020)- Il primo, quello più importante, è stato messo a segno dained è valso il 2-0. Nella videolo rivediamo. Pianeta

PianetaMilan : #VIDEO #MILANFIORENTINA: il gol su rigore di #Kessie / #News - PianetaMilan : #VIDEO #MILANFIORENTINA: il gol del vantaggio di #Romagnoli / #News - zazu_93 : @misssamericana Berto solo quello ha capito. Per il resto convoca sempre a cazzo di cane... Comunque, ora che ci p… - aquila7630 : Intervista all'ex attaccante #Elvis #Abbruscato, quasi 400 presenze nei professionisti, che ha risposto a vari argo… - ecosdeportivos : RT @Datos_Champions: #SerieA???? // Jornada 12 ?? 15/12 Udinese vs Crotone Benevento vs Lazio 16/12 Juventus vs Atalanta Fiorentina vs Sassu… -

Ultime Notizie dalla rete : MILAN FIORENTINA MILAN-FIORENTINA: il gol su rigore di Kessie / News Pianeta Milan Calciomercato Sassuolo – Fiorentina in ritiro, le parole di Prandelli

CALCIOMERCATO SASSUOLO - Domani si giocherà Fiorentina-Sassuolo e i viola ci arrivano in piena crisi, al contrario dei neroverdi. MILAN-FIORENTINA: il gol del vantaggio di Romagnoli / News

MILAN NEWS - È stato capitan Romagnoli a portare i rossoneri in vantaggio in Milan-Fiorentina. Rivediamo quel gol nella nostra video news. CALCIOMERCATO SASSUOLO - Domani si giocherà Fiorentina-Sassuolo e i viola ci arrivano in piena crisi, al contrario dei neroverdi.MILAN NEWS - È stato capitan Romagnoli a portare i rossoneri in vantaggio in Milan-Fiorentina. Rivediamo quel gol nella nostra video news.