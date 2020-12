Migliaia di persone sui social credono alle teorie del complotto su Taylor Swift

(Di martedì 15 dicembre 2020) Dalla bisessualità alla storia dell'omicidio commesso insieme all'ex fidanzato Harry Stylesi è sposata in segreto. Anzi, sta per annunciare il matrimonio con il fidanzato, l’attore inglese Joe Alwyn. Il suo ultimo album - evermore, pubblicato da un giorno all’altro l’11 dicembre, quando ci si stava a malapena riprendendo dalla mazzata emotiva che …

Ultime Notizie dalla rete : Migliaia persone

Lunedì 14 dicembre la Polizia Locale della Bassa Romagna ha presentato i risultati operativi conseguiti nel corso del 2020. Quest’anno la PL si è trovata a fronteggiare una situazione non prevedibile ...I ricercatori britannici hanno già avvisato l'Oms e al momento non c'è nessuna prova che questa variante del Sars-CoV-2 si comporti in modo diverso, sarebbe improbabile che questa variante non rispond ...