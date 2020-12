Michele Bravi | il nuovo album “La geografia del buio” fuori il 29 gennaio 2021

(Di martedì 15 dicembre 2020) Ladel”, ilconceptdiuscirà su tutte le piattaforme digitali e in formato CD, venerdì 29, dopo una lunga attesa dovuta a rinvii a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Ilprogetto discografico, disponibile in presave e preorder, è stato anticipato lo scorso maggio dall’uscita dal singolo “La vita breve dei coriandoli”. A distanza di quattro anni da “Anime di carta”, l’certificato disco d’oro e contenente il singolo doppio platino “Il diario degli errori”,torna con unprogetto musicale, profondamente diverso da tutta la produzione precedente....

michele_bravi : Finalmente c’è una data. “La geografia del buio” sarà disponibile ovunque a partire dal 29 gennaio 2021.… - Graficnovel : RT @OndeFunky: Il 29/1 esce finalmente La geografia del buio di @michele_bravi che ha affrontato la “fine del mondo” ante #Covid_19 e forn… - MARICAGIANMARIO : @michele_bravi Avanti tutta! - Pacittoeyes : Non vedo l’ora di ascoltare finalmente la Geografia del buio @michele_bravi fiera di te ?? - frappeallapesca : @michele_bravi Non aspettavamo altro????grazie Michele, ti vogliamo bene -

Ultime Notizie dalla rete : Michele Bravi

Uno dei protagonisti in campo al ‘Partenio-Lombardi’ è stato Michele Russo, che dopo un lungo periodo in ... Le squadre di Braglia sono brave a non far giocare l’avversario, ma siamo stati attenti ed ...Michele Bravi annuncia la data d'uscita del nuovo album. Dopo vari rinvii e peripezie, La Geografia Del Buio esce il ...